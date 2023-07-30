ASKİ, Yenimahalle İvedik OSB'de sel baskınlarını önlemek için çalışmalara başladı

ASKİ Genel Müdürlüğü, dere yatağının kapatılarak imara açılması nedeniyle Yenimahalle İvedik OSB içerisinde yer alan Elektrokent-2 Sitesi ile çevresinde yıllardır yaşanan sel ve su baskınlarını önlemek için Ergazi Deresi yatağına yağmur suyu baks imalatı çalışmalarına başladı. Çalışmaları sosyal medya hesaplarından duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dere yatağının kapatılıp imara açılması nedeniyle yıllardır sel baskınlarına sebep olan sorun artık tarihe karışıyor" dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'in yıllar içinde biriken altyapı sorunlarının çözülmesi amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

ASKİ ekipleri; Elektrokent-2 Sitesi ile çevresinde yıllardır yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle vatandaşların zarar görmesini önlemek amacıyla harekete geçti. Dere yatağının kapatılıp imar açılması nedeniyle bölgede yıllardır yaşanan sel baskınları tarihe karışacak.

Vatandaşların yaşadığı sorunların çözülmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Ergazi Deresi yatağında yağmur suyu baks imalatı başladı. Çalışmaların yaklaşık bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

MANSUR YAVAŞ: "YILLARDIR SEL BASKINLARINA SEBEP OLAN SORUN ARTIK TARİHE KARIŞIYOR"

Elektrokent-2 Sitesi ve çevresinde yaşananları sona erdirecek çalışmanın başladığını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Dere yatağının kapatılıp imara açılması nedeniyle yıllardır sel baskınlarına sebep olan sorun artık tarihe karışıyor. Elektrokent-2 Sitesi çevresinde gerçekleşen sel ve su baskınlarını önlemek adına Ergazi Deresi yatağında yağmur suyu baks imalatı çalışmalarını başlattık. Ankaralıların güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz."

DERE YATAĞININ ÖNÜNÜN MELİH GÖKÇEK BULVARI YAPILARAK KAPATILMASI SORUNU DERİNLEŞTİRDİ

Belediyeden yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"ASKİ ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Ergazi yağmur suyu kolektörü, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde yer alan Elektrokent-2 Sitesi'nin ve İlk Yerleşim Mahallesi'nin yağmur sularını uzaklaştırıyor ancak mevcut hatların kapasitesi su baskınlarını önlemek için yetersiz kalıyordu. Ergazi Deresi yatağının önünün bulvar (Melih Gökçek Bulvarı) yapılarak kapatılması ve dere yatağındaki yapılaşma da sorunu derinleştirdi. Bu durum insan ve çevre sağlığı açısından aciliyet oluşturduğu için harekete geçen ASKİ ekipleri, sorunu çözmek amacıyla eksik olan atık su ve yağmur suyu hatlarını planlayarak imalata başladı.

PROJENİN 1 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Ergazi baksı ile İvedik OSB (Elektrokent-2 Sitesi) arasındaki yağmur suyu hatlarını içeren proje kapsamında bugüne kadar 490 metre yağmur suyu baks imalatı, sol yan atık su kolektöründe 658 metre imalat ve sağ yan kolektöründe de 2 bin 926 metre imalat tamamlandı. Kalan 600 metre yağmur suyu baksı, 434 metre sol yan atık su ve 340 metre sağ yan atık su kolektörleri imalatlarının da yaklaşık bir ay içinde tamamlanması bekleniyor."

MEHMET ALİ ŞİŞMANLAR: "BU KALİTEDEKİ BİR BAKS İMALATI ANKARA'DA İLK DEFA UYGULANIYOR"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren ASKİ Kanal İnşaat Dairesi Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar, şunları söyledi:

"Yenimahalle ilçesi İvedik OSB içerisinde yer alan Elektrokent-2 Sitesi ve çevresinin su baskınları ile gündeme gelmesinden sonra bu durumu çözmek için Ergazi Deresi yatağında 5.00 m x 2.50 m kesit alanlı prefabrik baks imalatı gerçekleştiriyoruz. Bin 200 milimetre çaplı sağ yan atık su kolektörü imalatının yüzde 70'i tamamlandı. Projenin kalan kısmını yaklaşık bir ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu imalatlar bittiğinde bölgedeki sel baskınları sorunu çözülecek. Bu kalitedeki bir baks imalatı Ankara'da ilk defa uygulanıyor. Daha önce bu bölgede var olan yağmur suyu hattımız 2 bin milimetre çapındaydı. Mevcut hattı sökerek yerine 4 kat daha büyük kapasiteli bir baks imalatı yapıyoruz. İmalat aşamasında sökülmesi gereken mevcut borularımızı da Ankara'nın ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerinde kullanacağız. Bu prefabrik elemanlar doğrudan Ankara'da üretilmeye başlandı. Bir takımının ağırlığı yaklaşık 30 ton olması nedeniyle özel ekipmanlarla baks imalatımızı gerçekleştiriyoruz."