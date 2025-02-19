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ASKİ'ye 5.1 Milyon Lira Ceza Uygulandı

ASKİ'ye 5.1 Milyon Lira Ceza Uygulandı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'ye, çevre izinlisizliği ve usulsüz deşarj nedeniyle toplam 5 milyon 130 bin 806 lira para cezası kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASKİ), Çevre Kanunu'na istinaden iki ihlale bağlı toplam 5 milyon 130 bin 806 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı, ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların ise usulsüz şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki Tuz Gölü'ne deşarj edildiği belirlenmiştir. Söz konusu iki ihlalle ilgili ASKİ'ye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden toplam 5 milyon 130 bin 806 lira idari ceza uygulanmıştır."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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