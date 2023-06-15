Üye Girişi
Haberler
ASKİ, Tahtacıörencik Mahallesi'nin içme suyu şebekesindeki arızayı giderdi

ASKİ, Tahtacıörencik Mahallesi'nin içme suyu şebekesindeki arızayı giderdi

Güncel Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Güdül'ün Tahtacıörencik Mahallesi'nin içme suyu şebekesindeki arızayı giderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Güdül'ün Tahtacıörencik Mahallesi'nin içme suyu şebekesindeki arızayı giderdi.

Mahalle muhtarı Sabahattin Araç, yaylalardan mahallelerine suyu ulaştıran şebekede sık sık arıza yaşandığını söyledi.

Araç, "Şebeke sürekli arıza yapıyordu. Mahallemiz susuz kalıyordu. Muhtarlık olarak yaptığımız başvuru sonucu ASKi, köyümüze su sağlayan şebekede kapsamı çalışma başlatarak, su kesilme riskini ortadan kaldırdı." dedi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Ankara Büyükşehir Belediyesi Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title