ASKİ, Tahtacıörencik Mahallesi'nin içme suyu şebekesindeki arızayı giderdi
Güncel Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Güdül'ün Tahtacıörencik Mahallesi'nin içme suyu şebekesindeki arızayı giderdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Güdül'ün Tahtacıörencik Mahallesi'nin içme suyu şebekesindeki arızayı giderdi.
Mahalle muhtarı Sabahattin Araç, yaylalardan mahallelerine suyu ulaştıran şebekede sık sık arıza yaşandığını söyledi.
Araç, "Şebeke sürekli arıza yapıyordu. Mahallemiz susuz kalıyordu. Muhtarlık olarak yaptığımız başvuru sonucu ASKi, köyümüze su sağlayan şebekede kapsamı çalışma başlatarak, su kesilme riskini ortadan kaldırdı." dedi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel