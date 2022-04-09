ASKİ'den 'su sayacı hırsızlığı' uyarısı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), artan su sayacı hırsızlığına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

ASKİ'den yapılan açıklamada, sayaçları çalınan abonelerin, mağdur olmamak için karakolda tutanak tutturması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, hırsızlık olaylarının mart ayında önceki aya göre yüzde 90 oranında arttığı bildirildi.

Başkent genelinde 418 bin 500 kartlı sayaç olmak üzere toplam 2 milyon 494 bin 990 abone bulunduğu kaydedilen açıklamada pirinç malzemeden yapıldığı için hurda su sayaç fiyatlarının da attığı belirtildi. Bir su sayacı hurdasının 70 lira ile 90 lira arasında satıldığı belirtilen açıklamada, "Sayaç atölyemize zayi müracaatları arttı. Abonelerimizin bu konuya hassasiyetle eğilmelerini rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın üzücü bir durumla karşılaşmamaları için binalarına giren kişilere mutlaka ASKİ kimliği sormaları, ALO 153 veya 0312 616 10 00 numaralı ASKİ Çağrı Merkezi'ni arayarak konu hakkında bilgi almaları, ayrıca önlem amaçlı sayaç kolektör yerlerini muhafaza etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.