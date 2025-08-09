ASKİ Amirinin Tabanca ile İşçiyi Vurması: Tutuklama

ASKİ Amirinin Tabanca ile İşçiyi Vurması: Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde tartıştığı işçiyi tabanca ile vurarak yaralayan amir Taner A tutuklandı. Olay sonrası yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) tartıştığı işçiyi ayağından tabancayla vurarak yaralayan amir tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki ASKİ şantiyesinde dün tartıştığı işçilerden Ahmet A'yı tabancayla ayağından vurarak yaralayan amir Taner A'nın, Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, yaralı işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

ASKİ şantiyesinde görevli amir Taner A, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı işçilerden Ahmet A'yı tabancayla ayağından vurarak yaralamıştı. Yaralı işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan Taner A, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Transfer tahtaları açılan Kayserispor 1 saatte 8 transferi açıkladı

Transfer tahtaları açıldı, 1 saatte tam 8 transfer açıkladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.