ASKİ, Adana ilçelerinde içme suyu projeleri yürütüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Çukurova, Karaisalı, Ceyhan, İmamoğlu ve Kozan ilçelerinde eş zamanlı içme suyu projeleri yürütüyor. ASKİ, sorunların devam ettiği yerleri tespit ederek yeni projeler hazırlıyor ve hızla hayata geçirerek vatandaşların sağlıklı ve kaliteli suya kavuşmasını hedefliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü; Çukurova, Karaisalı, Ceyhan, İmamoğlu ve Kozan ilçelerinde eş zamanlı içme suyu projeleri yürütüyor.

Merkez ilçelerde ve kırsal mahallelerde içme suyu sorununu büyük oranda çözen ASKİ, sorunların devam ettiği yerleri tespit ederek yeni projeler hazırlıyor. ASKİ, söz konusu projeleri hızla hayata geçirerek vatandaşların sağlıklı ve kaliteli suya kavuşmasını hedefliyor.

Çalışmalar kapsamında, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkinde içme suyu hattı inşa eden ASKİ ekipleri, bölgenin su sorununa son veriyor. Kırsalda da çalışmalarını sürdüren ekipler, Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin çeşitli mahallelerine sağlıklı su ulaştırmak için içme suyu hattı döşüyor. Bu çerçevede, Karaisalı Demirçit Mahallesi'ne inşa edilen yeni içme suyu deposunun yapımı tamamlandı.

Ceyhan'ın Büyükmangıt, Küçükburhaniye ve Yılankale mahallelerini kapsayan içme suyu projesinde ise öncelikle Yılankale Mahallesi sınırları içerisinde içme suyu sondaj kuyusu açıldı, suyun gerekli analizleri yapılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'e uygun olduğu belirlendi.

Kent genelinde devam eden projeler kapsamında, Kozan'a bağlı Gedikli Mahallesi'ne 6 bin 800 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa ediliyor. Farklı çaplarda yeni nesil sağlıklı boruların kullanıldığı çalışma tamamlandığında bölgede eski borulardan kaynaklı olarak sık sık yaşanan arızalar da son bulacak.