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Askerlik Raporu Sahteciliği Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı

Askerlik Raporu Sahteciliği Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı
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Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor hazırladıkları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, hasta kişiler için sahte rapor hazırlayan bir örgütün faaliyetlerine yönelik operasyon düzenledi.

Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor hazırladıkları iddiasıyla 30 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, askerlik çağındaki sağlıklı kişilerin yerine hasta kişiler muayene ettirilerek "askerlik yapmaya elverişli değildir" raporu hazırlandığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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