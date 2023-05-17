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Askerlik hayali kuran 19 özel bireylere vosvoslarla Türk bayraklı konvoy

Askerlik hayali kuran 19 özel bireylere vosvoslarla Türk bayraklı konvoy

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Askerlik hayali kuran 19 özel bireylere vosvoslarla Türk bayraklı konvoy Konvoyun ardından özel gereksinimli bireyler 1.

Askerlik hayali kuran 19 özel bireylere vosvoslarla Türk bayraklı konvoy

Konvoyun ardından özel gereksinimli bireyler 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'na teslim edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Vosbağa Derneği ve Eskişehir Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi, özel gereksinimli askerlik hayali kuran birey için Türk bayraklı konvoy yaptı.

Bir günlük temsili askerlik görevlerini yerine getirecek olan 19 özel gereksinimli bireye asker eğlencesi tertip edildi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen anlamlı etkinlik sonrası, halk arasında vosvos olarak bilinen araçlar Türk bayrakları ile süslenerek konvoy yapıldı. Eskişehir Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi'nden başlayan konvoy özel gereksinimli bireylerin 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'na teslim edilmesiyle son buldu. Etkinlikten dolayı oldukça mutlu olan 19 özel asker ve ailesi emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler

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