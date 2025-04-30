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Askerlik Çağındaki Gençlere Sahte Rapor İle Dolandırıcılık Operasyonu

Askerlik Çağındaki Gençlere Sahte Rapor İle Dolandırıcılık Operasyonu
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Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da düzenlenen operasyonda, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor hazırlayan 35 şüpheliden 11'i tutuklandı. Jandarma ekipleri, hastalar için sahte askerlik raporları düzenleyen kişilere yönelik baskınlar gerçekleştirdi.

Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor hazırladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, askerlik çağındaki sağlıklı kişilerin yerine hasta kişiler muayene ettirilerek "askerlik yapmaya elverişli değildir" raporu hazırlanmasına yönelik dün Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Ekipler tarafından sürdürülen operasyonda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, sahte rapor evrakı ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Aralarında "joker" diye tabir edilen 11 engelli ve ağır sağlık sorunu olanların da bulunduğu 35 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Suruç Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i hakimlikçe tutuklandı, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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