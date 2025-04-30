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Askerlik Çağındaki 35 Kişi için Sahte Rapor İddiası

Askerlik Çağındaki 35 Kişi için Sahte Rapor İddiası
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Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor hazırladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 35'e yükseldi. Operasyonlar sonucu sahte rapor evrakı ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor hazırladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 35'e yükseldi.

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, askerlik çağındaki sağlıklı kişilerin yerine hasta kişiler muayene ettirilerek "askerlik yapmaya elverişli değildir" raporu hazırlanmasına yönelik dün Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Ekipler tarafından sürdürülen operasyonda 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, sahte rapor evrakı ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Aralarında "joker" diye tabir edilen 11 engelli ve ağır sağlık sorunu olanların da bulunduğu 35 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Suruç Adliyesine sevk edildi.

Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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