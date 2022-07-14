Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor - Haberler

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Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını sürerken, askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor.

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını sürerken, askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor.

Yangın, Mesudiye Mahallesi radar mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Havanın kararması ile birlikte karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil olurken müdahale sabaha kadar sürdü. Yangının etkilediği yerleşim yerlerindeki evler dün akşam saatleri ile tahliye edildi. Vatandaşlar güvenli bölgelere sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden gelen takviye araç ve ekipler de çalışmalara katıldı. Havanın aydınlanması ile birlikte çalışmalar havadan yoğun bir şekilde yeniden başlatıldı. Hem karadan hem de havadan alevlerle mücadelenin sürdüğü orman yangınında askerlerin de boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tuttuğu görüldü.

(Güldemet Kızıl - Aykut Kurt - Bekir Tosun - Mehmet Ölmez /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı Muğla Güncel Haberler

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