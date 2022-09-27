Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılandığı dava Güncel Haberler Edirne'de sınırda yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanmalarına devam edildi. Edirne'de sınırda yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanmalarına devam edildi. Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Yunanistan'ın Dedeağaç Polis Müdürlüğünde çalışan trafik polisi E.V. ile arkadaşı A.T. katılmadı. Mahkeme E.V. ve A.T'nin ifadesinin alınması için yurt dışına yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevap için beklenmesine, sanıkların avukatının olay yerinde keşif taleplerinin değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında "Askeri yasak bölgeye girme suçundan" 2 ila 5 yıl arasında hapis isteniyor. Olay 6 Aralık 2021 Pazartesi günü Yunanistan polisi E.V. ile A.T. güvenlik güçleri tarafından sınır köylerinden Doyran ve Elçili arasındaki 1. derece askeri yasak bölgede bir otomobilde yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilmişti. Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti. Güncel Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin Münir Karaloğlu Yunanistan Edirne Güncel Haberler

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