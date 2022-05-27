Askeri yasak bölgede yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanmasına başlandı - Haberler

Edirne'de sınırda yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılanmalarına başlandı.

Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Dedeağaç Polis Müdürlüğünde çalışan trafik polisi E.E. ile arkadaşı A.T. katılmadı.

Mahkeme E.E. ve A.T'nin ifadesinin alınması için yurt dışına yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevap için beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında "Askeri yasak bölgeye girme suçundan" 2 ila 5 yıl arasında hapis isteniyor.

Olay

6 Aralık 2021 Pazartesi günü Yunanistan polisi E.E. ile A.T. güvenlik güçleri tarafından sınır köylerinden Doyran ve Elçili arasındaki 1. derece askeri yasak bölgede bir otomobilde yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilmişti.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

Şüpheliler ifadelerinde navigasyonun yönlendirmesi sonucu bölgeye yanlışlıkla gittiklerini belirtmişti.

Yunanistan polisi E.E. ile yanındaki A.T'nin avukatları tarafından verilen yurt dışı çıkış yasağına ilişkin itiraz dilekçesi, 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilmişti.

Değerlendirme sonunda, soruşturma dosyasının geldiği aşama, Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaası ve şüphelilerin Yunanistan'da ikamet ettikleri de dikkate alınarak E.E. ve A.T. hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının ayrı ayrı 25 bin lira güvence bedeli yatırmak kaydıyla kaldırılmasına karar verilmişti.

50 bin lira teminat yatırmışlardı

Haklarındaki yurt dışı çıkış yasağı kararı teminatla kaldırılan Yunan polisi E.E. ile A.T. mahkeme kararı gereği 50 bin liralık teminatın maliye veznesine yatırılması sonrası 10 Aralık'ta Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçmişti.

Burada işlemleri sonrası Yunanistan polisi E.E. ile A.T. önlerindeki Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğuna ait aracı takip ederek sınır kapısından çıkıp ülkelerine Kastanies Sınır Kapısı'ndan giriş yapmıştı.