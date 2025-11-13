Haberler

Askeri Personelden Huzurevine Anlamlı Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli, huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yaşlılara gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli, huzurevini ziyaret etti.

Askeri personel, odalarında ziyaret ettiği yaşlılarla sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşlılara gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini ifade eden Özbaş, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını hiçe sayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Sanat dünyası yasta! Muazzez Abacı'nın ardından yürek burkan sözler

Sanat dünyası yasta: Bir devir daha kapandı
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Malatya'da bacağından vurulan genç hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

Tabancayla vuruldu, hastaneye kendi imkanlarıyla gitti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda

Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya yürek dağlayan mesaj
ABD'de hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye nasıl getirilecek?

ABD'de hayatını kaybeden Abacı'nın cenazesi nasıl getirilecek?
Erzurum Aziziye'de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) belirlendi

Erzurum'da yeni YEKA alanı belirlendi
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Türkiye'nin köklü televizyon kanalına kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.