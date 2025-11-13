Askeri Personelden Huzurevine Anlamlı Ziyaret

Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli, huzurevini ziyaret etti.

Askeri personel, odalarında ziyaret ettiği yaşlılarla sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşlılara gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini ifade eden Özbaş, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını hiçe sayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeline teşekkür ediyoruz." diye konuştu.