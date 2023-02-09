ASKERİ HELİKOPTERLER DEPREMZEDELER İÇİN HAVALANIYOR

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından en çok hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kara yolu ile ulaşılamayan kırsal mahallelerdeki depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından en çok hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kara yolu ile ulaşılamayan kırsal mahallelerdeki depremzedelere askeri helikopterlerle yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı gün saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep merkezi ve İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde yüzlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kaldı. Deprem sonrası 4'üncü güne girilirken, arama-kurtarma çalışmaları da devam etti. Depremzedeler, enkaz başında ateş yakarak, umutlu bekleyişlerine devam ederken, soğuk havaya rağmen enkaz başından ayrılmayıp gelecek iyi haberi bekliyor. Depremzedeler için kentin farklı yerlerinde AFAD bünyesinde çadır kent oluşturulurken, kırsal mahalle yollarında depremin neden olduğu hasar nedeniyle yardımlar havadan yapılıyor.

İçme suyu, battaniye,gıda kolisi, çadır, bebek bezinden oluşan yardım malzemeleri, askeri personel tarafından, helikopterlere yüklenerek, kırsal mahallelere götürülüyor.