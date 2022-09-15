Askeri helikopter beyin kanaması geçiren çocuk için havalandı
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde beyin kanaması geçiren çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye sevk edildi.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde beyin kanaması geçiren çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derecik'te yüksekten düşme sonucu beyin kanaması teşhisi konulan 6 yaşındaki çocuk, askeri helikopter ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel