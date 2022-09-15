Askeri helikopter beyin kanaması geçiren çocuk için havalandı Güncel Haberler Hakkari'nin Derecik ilçesinde beyin kanaması geçiren çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye sevk edildi. Hakkari'nin Derecik ilçesinde beyin kanaması geçiren çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Derecik'te yüksekten düşme sonucu beyin kanaması teşhisi konulan 6 yaşındaki çocuk, askeri helikopter ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Tosun Devlet Hastanesi Hakkari Derecik Güncel Haberler

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