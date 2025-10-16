Haberler

Askeri Hastanelerin Güncellenmesi ve Suriye ile İşbirliği Hakkında Açıklamalar

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, askeri hastanelerin durumu ve Türk Silahlı Kuvvetleri için sağlık sisteminin güncellenmesi üzerine bilgi verdi. Ayrıca, Suriye hükümetiyle yapılan işbirliği ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, askeri hastanelerin son durumuna ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadesini kullandı.

???????Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'da Suriye heyeti ile gerçekleşen üçlü görüşme ve terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik sorular üzerine kaynaklar, şunları kaydetti:

"Malumlarınız olduğu üzere Suriye hükümeti, tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve işbirliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynaklar, Ankara'da gerçekleşen 3'lü görüşmede, Suriye'nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapıldığını belirterek, "Suriye'nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, tek devlet, tek ordu ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Askeri hastanelerin durumu

Bakanlık kaynakları, gündemde yer alan askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin sorular üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." yanıtını verdi.

Gazze'deki ateşkes sonrası gündeme gelen "Gazze Görev Gücü"nde hangi unsurların yer alacağına dair sorular üzerine kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bildiğiniz üzere TSK daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev gücüne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
