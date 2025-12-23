Haberler

3'üncü ve 23'üncü Piyade Tümen Komutanlıklarında "Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitimi" Yapıldı

Güncelleme:
Hakkari ve Şırnak'taki piyade tümenlerinde, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi tarafından kış koşullarında muharebe eğitimi verildi.

(ANKARA) - Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından Hakkari'deki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı kışlalarında "Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitimi" yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı personeli tarafından 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı kışlalarında, 'Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitimi' gerçekleştirildi" denildi.

