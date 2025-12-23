3'üncü ve 23'üncü Piyade Tümen Komutanlıklarında "Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitimi" Yapıldı

(ANKARA) - Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından Hakkari'deki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı kışlalarında "Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitimi" yapıldı.

