Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşı 5'er yıla kadar hapisle yargılanıyor (2)- Yeniden - Haberler

EDİRNE'de, birinci derece askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle haklarında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Yunan polis memuru Valasoudis Manolis (42) ile kız arkadaşı Aheni Aohna'nın (29) yargılanmalarına başlandı. 50 bin lira cezayla yurt dışına çıkış yasakları kaldırıldıktan sonra ülkelerine dönen 2 sanık, duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanıkların ifadelerinin alınması için yurt dışına yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevabın beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, kız arkadaşı Aheni Aohna ile birlikte alışveriş için 5 Aralık 2021'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapıp Edirne'ye geldi. Alışveriş yapan çift, aynı akşam özel araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıktı. Yunan polis ve kız arkadaşı, sınıra yakın Doyran köyünde askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle sınır devriyelerince gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Hakimliği tarafından yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Edirne 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, Yunanistan'daki sanıklar katılmadı. Avukatları Selin Özel, müvekkillerinin beyanlarının alınmasından sonra savunma yapacaklarını söyledi. Duruşmada, sanıkların üzerindeki dijital materyallerin imaj kayıtlarının alındığı 1 hard disk ve 1 flaş belleğin dosyada delil olarak saklanmasına ve ifadelerinin alınması için yurt dışına yazılan müzekkere yazılarına gelecek cevabın beklenmesine karar verilerek, duruşma 27 Eylül'e ertelendi.