Askeri bando takımı Antalya'da çocuklarla buluştu

Antalya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 3. Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bandosu konser verdi.

Konyaaltı ilçesindeki Şehit İlhan Kesekler Ortaokulu'nda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Şehit İlhan Kesekler Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Altınbeşik Anaokulu tarafından kutlama programı gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan dans, halk oyunu ve koro gösterilerinin ardından sahneye çıkan askeri bando takımı, seslendirdiği marşlar ve çocuk şarkılarıyla bayram coşkusunu artırdı.

Barış Manço'nun sevilen çocuk şarkılarının da yer verildiği konserde, şef batonu, ilerleyen dakikalarda sembolik olarak öğrencilere devredildi.

Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan, programın açılışında, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan bir öğrencinin gönderdiği 23 Nisan şiirini seslendirdi.

Şubat ayında açılan üç okulun ilk 23 Nisan şölenine ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürcan, "Bu bayram bizim için bu nedenle çok özel. Okullarımızdaki ilk 23 Nisan'ı kutluyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan 6. sınıf öğrencisi Ali Çağankır ise askeri bandoyu dinlemek ve izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.