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Askeri bando Şırnak'ta konser verdi

Askeri bando Şırnak'ta konser verdi
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Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla askeri bando bir okulda konser verdi.

Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla askeri bando bir okulda konser verdi.

2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ekibi, Şehit Bayram Tatar İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde sahne aldı.

Bandonun solisti Kıdemli Başçavuş İskender Kadir Uzun, konser öncesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemini belirten konser için geldiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yüzbaşı Ahmet Kerem Çolak'ın yönetimindeki bando "23 Nisan", "Sakarya Marşı", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", "Senden Daha Güzel", "Bugün Bayram", "Vatan", "Gençlik Marşı" ve "Memleketim" adlı marş ve şarkıları seslendirdi.

Bandoyu bir süre de 4. sınıf öğrencisi Halit Erkan yönetti.

Konsere katılan öğrenciler ve öğretmenler ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak bandoya eşlik etti.

Öğrenci Songül Tatar, konser için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bize 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan eden Ulu Önder Atatürk'e minnettarız. Türk askerimiz bize 23 Nisan'ı tekrar hissettirdi. Onlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrenci Yusuf Barlık ise bandoyu okullarında görmekten mutluluk duyduklarını anlatarak, konser sayesinde çok güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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