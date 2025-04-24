Askeri bando Edirne'de köy okulunda konser verdi

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla askeri bando köy okulunda konser verdi.

5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ekibi, Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyündeki Şehit Engin Şahin İlkokulu'nun bahçesinde sahne aldı.

Bandonun solisti Kıdemli Başçavuş İskender Kadir Uzun, konser öncesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası'nın anlam ve önemini belirten konseri sunmak için geldiklerini söyledi.

23 Nisan 1920'nin Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk milletinin egemenliğinin ilan edildiği gün olduğunu belirten Uzun, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1924'te bugünün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş, bundan 5 yıl sonra da tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir." dedi.

Konuşmanın ardından şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yarbay Mevlüt Belyurt'un yönetimindeki bando "23 Nisan", "Hababam Sınıfı", "Mavi Boncuk", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", "Senden Daha Güzel", "Bugün Bayram", "Parla" ve "Memleketim" marş ve şarkılarını seslendirdi.

Bandoyu bir süre de 8. sınıf öğrencisi Miraç Meşe yönetti.

Konsere katılan öğrenciler ve öğretmenler ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak bandoya eşlik etti.

Konserin ardından Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy ve Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden'i tebrik etti.

"Onları her zaman köyümüzde görmek isteriz"

Miraç Meşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, askeri bandoyu yönetirken çok heyecanlandığını söyledi.

Okulun da bando takımını yönettiğini belirten Meşe, "Çok güzel bir duyguydu onları her zaman köyümüzde görmek isteriz. Çok güzel çaldılar, ellerine sağlık." dedi.

Öğrencilerden Hazal Şahin de askeri bandoyu sık sık görmek istediklerini belirterek, "Ben de trompet çalıyorum, okulun bando takımındayım. Askeri bandoyu köyümüzde görmekten çok mutlu olduk, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.