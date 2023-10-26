Bakan Güler'den başsağlığı

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrilen araçta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, için başsağlığı mesajı yayınladı.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrilen araçta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, için başsağlığı mesajı yayınladı. Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.