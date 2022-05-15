Asker uğurlamasında gurur ve gözyaşı vardı - Haberler

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Asker uğurlamasında gurur ve gözyaşı vardı

İhlas Haber Ajansı - Celal Dilsiz - Güncel
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Asker uğurlamasında gurur ve gözyaşı vardı Aşkale'de asker uğurlama merasimi katılanları duygulandırdı Erzurum'un Aşkale ilçesinde asker uğurlamasında gurur ve gözyaşı vardı.

Asker uğurlamasında gurur ve gözyaşı vardı

Aşkale'de asker uğurlama merasimi katılanları duygulandırdı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde asker uğurlamasında gurur ve gözyaşı vardı.

Kınalı kuzularını askere gönderen ailelerin duygusal anların yaşanmasına sebep olurken askere giden gençlerde Vatan borcunu ödemek için halaylar çekip oyunlar oynayarak gittiler.

Aşkale'de asker uğurlama merasimi katılanları duygulandırdı. Askere gidecek gençler için, aileleri tarafından organize edilen asker uğurlama töreni düğün havasında gerçekleştirildi. Asker uğurlama merasiminde gençler doyasıya eğlendi, ellerine kına yakıldı ve askere gidecek olan gençlere hediyeler verdi. Asker anneleri ise duygusal anlar yaşadı. Törende, askere gidecek gençlere bayrak ve ay yıldızlı şal takıldı.

Otobüsün gelmesi ile vedalar yapılırken duygusal anlar yaşandı.

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Güncel

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