Asker uğurlamasında drift atan sürücülere toplam 174 bin TL ceza

Burdur'da, asker uğurlamasında drift atan üç sürücüye toplam 174 bin 651 lira ceza yazıldı. Sürücüler, güvenlik kameralarından tespit edilerek yüksek miktarda ceza ile karşılaştı.

BURDUR'da, asker uğurlamasında otomobille drift atan üç sürücüye toplam 174 bin 651 lira ceza yazıldı.

Burdur Otogarı'na askerlik görevini yapmak üzere giden arkadaşlarını uğurlamak için gelen 3 sürücü, otogardaki alanda drift attı. Trafik ekipleri, drift atan araçları güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek, sürücülerine kişi başı 58 bin 217 lira olmak üzere toplam 174 bin 651 Türk Lirası ceza uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
