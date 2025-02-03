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Asker Uğurlama Töreninde Havaya Ateş Açan İki Kişiye İşlem

Asker Uğurlama Töreninde Havaya Ateş Açan İki Kişiye İşlem
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Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki asker uğurlama töreninde havaya ateş açtıkları iddia edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Olayda ruhsatsız ve ruhsatlı silahlar ele geçirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde asker uğurlama töreninde havaya ateş açtıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede asker uğurlama töreninde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan denetimler sonucunda 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatlı tüfek,

3 adet boş, 1 adet dolu tüfek kartuşu,1 adet 9x19 mm ruhsatlı tabanca, 21 adet 9x19 mm boş kovan,1 adet 9x19 mm mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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