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Asker uğurlama konvoyunda kaza: Araç taklalar attı, 4 kişi yaralandı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde asker uğurlama konvoyundaki bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı ardından taklalar attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Asker uğurlama konvoyunda kaza: Araç taklalar attı, 4 kişi yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde asker uğurlama konvoyundaki bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı ardından taklalar attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kilimli sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlama konvoyundaki 67 DF 041 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı ardından taklalar atarak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Güncel

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