Asker Uğurlama Eğlencesinde Trafiği Kapatan Grup

ATAŞEHİR'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen bir grup, araç konvoyu oluşturarak meşale yakıp yolu trafiğe kapattı. Gruptaki bir kişi ise uzun namlulu silahla havaya ateş açtı.

ATAŞEHİR'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen bir grup, araç konvoyu oluşturarak meşale yakıp yolu trafiğe kapattı. Gruptaki bir kişi ise uzun namlulu silahla havaya ateş açtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayışdağı Mahallesi, Yeditepe Kavşağında meydana geldi. Araç konvoyu oluşturarak asker eğlencesi düzenleyen bir grup, yolu trafiğe kapatıp meşale yaktılar. Trafiği kapatarak araç yoğunluğu oluşmasına sebep olan gruptaki bir kişi uzun namlulu silahla havaya ateş açtı. Grubun yolu kapatması ve havaya ateş açılması cep telefonu kamerasına yansıdı.