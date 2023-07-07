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Asker Uğurlama Eğlencesinde Araç Konvoyu ve Havaya Ateş Olayı

Asker Uğurlama Eğlencesinde Araç Konvoyu ve Havaya Ateş Olayı

Güncel Haberler

ATAŞEHİR'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen bir grup, araç konvoyu oluşturarak meşale yakıp yolu trafiğe kapattı. Gruptaki bir kişi ise uzun namlulu silahla havaya ateş açtı.

- ATAŞEHİR'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen bir grup, araç konvoyu oluşturarak meşale yakıp yolu trafiğe kapattı. Gruptaki bir kişi ise uzun namlulu silahla havaya ateş açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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