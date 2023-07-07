Asker Uğurlama Eğlencesinde Araç Konvoyu ve Havaya Ateş Olayı

ATAŞEHİR'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen bir grup, araç konvoyu oluşturarak meşale yakıp yolu trafiğe kapattı. Gruptaki bir kişi ise uzun namlulu silahla havaya ateş açtı.