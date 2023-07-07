Asker Uğurlama Eğlencesinde Araç Konvoyu ve Havaya Ateş Olayı
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ATAŞEHİR'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen bir grup, araç konvoyu oluşturarak meşale yakıp yolu trafiğe kapattı. Gruptaki bir kişi ise uzun namlulu silahla havaya ateş açtı.
- ATAŞEHİR'de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen bir grup, araç konvoyu oluşturarak meşale yakıp yolu trafiğe kapattı. Gruptaki bir kişi ise uzun namlulu silahla havaya ateş açtı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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