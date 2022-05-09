ASKER OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te engelli 13 kişi, bir günlüğüne de olsa askerlik yapmanın heyecanını yaşadı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda, engelli 13 kişi için temsili askerlik töreni düzenlendi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile aileler katıldı. Ellerini Türk Bayrağı ve silaha basan jandarma erler, yemin etti. Vatani görevlerini tamamlayan askerlere, terhis belgeleri verildi. Terhis belgelerini alan 13 kişi, aileleri ve protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel