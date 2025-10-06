Asker Konvoyunda Motosikletle Havaya Ateş Açtı

Haberler

Ataşehir'de bir kişi, asker konvoyuna motosikletle katılarak elindeki tabancayla havaya ateş açtı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

ATAŞEHİR'de asker konvoyunda motosikletle ilerleyen kişi tabancayla havaya ateş açtı. O anlar çevredeki başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 4 Ekim Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki asker konvoyuna motosikletle katılan kişi, hareket halindeyken elindeki tabancayla havaya ateş etti. Çevredekilerin tepkisine neden olan olay, konvoyda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletin hareket halinde olduğu sırada arka koltuktaki kişinin tabancayla havaya ateş açtığı anlar kaydedeildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

