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Asker eğlencesinde trafiği kesip halay çektiler

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Bursa'da asker eğlencesi yapan bir grup genç, yolu trafiğe kapatıp halay çekti. Yüzlerce kişiyi mağdur eden gençler cadde üzerindeki halk otobüsünün de geçişine izin vermedi. O anlar kameraya yansıdı.

Asker eğlencesinde trafiği kesip halay çektiler

BURSA - Bursa'da asker eğlencesi yapan bir grup genç, yolu trafiğe kapatıp halay çektiler. Yüzlerce kişiyi mağdur eden gençler cadde üzerindeki halk otobüsünün de geçişine izin vermedi. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde arkadaşlarının asker eğlencesi için toplanan bir grup genç, cadde üzerine geçip halay çektiler. Hem çevredekileri hem trafikteki sürücülere aldırış etmeyen kalabalık, güzergah üzerinde ilerleyen bir halk otobüsünün de geçişine izin vermedi. Kimsenin akıl sır erdiremediği o anlar ise mahalle sakinlerinin kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri de görüntüler üzerine soruşturma başlatıp yolu kapatan araç sürücülerinin plakasına ceza yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - Güncel

Bursa Güncel Haberler

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