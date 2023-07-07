Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi, elindeki silahla havaya uzun süre ateş açarak katılımcılara korku dolu anlar yaşattı. Olayda bir aydınlatma direği de hasar görürken, alanda eğlenenler aniden başlayan silah sesleri ve havada uçuşan mermiler karşısında kaçışmak zorunda kaldı.

Asker eğlencesinde silahla ateş edip davetlilere korku dolu anlar yaşattı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi, elindeki silahla havaya uzun süre ateş açarak katılımcılara korku dolu anlar yaşattı.

Olay, ilçeye bağlı Karadayı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi eline aldığı tabanca ile havaya uzun süre ateş etti. Şahıs, elindeki silahı kontrolsüzce ateşleyerek etrafa korku ve panik saçtı. Olayda bir aydınlatma direği de hasar görürken, alanda eğlenenler aniden başlayan silah sesleri ve havada uçuşan mermiler karşısında kaçışmak zorunda kaldı.