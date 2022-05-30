ASKER EĞLENCESİNDE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİLER - Haberler

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ASKER EĞLENCESİNDE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GÜNGÖREN'de asker eğlencesinde sırasında 3 kişi, pompalı tüfeklerle peş peşe ateş etti.

GÜNGÖREN'de asker eğlencesinde sırasında 3 kişi, pompalı tüfeklerle peş peşe ateş etti. Halay çeken kalabalığa doğru yöneltilen silahların patladığı anlar, cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Merkez Mahallesi Ali Efe Çıkmazı Sokak'ta dün akşam saatlerinde asker eğlencesi düzenleyen mahalle sakinleri, sokakta halay çekerek eğlenirken, 3 kişi hafif ticari araçtan 2 pompalı tüfek çıkardı. Çevredekilerin uyarısını dikkate almayan bu kişiler, tüfekleri kalabalığa doğru yönelterek ateş etmeye başladı. Dar sokakta yaşanan olay sırasında gençlerden biri elindeki kovanı yere düşürdü ve pompalı tüfek kontrolsüz şekilde ateş aldı. Bu sırada sokakta bulunan bir kişi apartmana kaçarken, ateş eden 3 kişi tüfeklerle uzaklaştı. Faciaya davetiye çıkaran olay, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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