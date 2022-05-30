Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı - Haberler

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Asker eğlencesinde kavga: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kırıkkale'de asker eğlencesinde üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaş, kendisine kimlik soran bekçiye mukavemette bulundu.

Kırıkkale'de asker eğlencesinde üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaş, kendisine kimlik soran bekçiye mukavemette bulundu. Eğlencedeki davetlilerin de karıştığı olayda, 2'si uzman çavuş 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1529. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesinde görevli olan mahalle bekçisi, üzerinde tabanca bulunduran bir vatandaşa kimlik sordu. Kimliğinin sorgulanmasına engel olan vatandaş, tartışmaya girdiği bekçiye mukavemette bulundu. Eğlencedeki diğer davetlilerin de bekçinin üzerine gelmesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Bekçinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Ekipler, eğlence alanına gelen kalabalığa müdahale ederek, olayı kontrol altına aldı. Polis ve bekçiye mukavemette bulunduğu iddia edilen uzman çavuş M.B. ile E.B., olaya karışan vatandaşlardan da H.Ö., O.Ö. ve H.Ö. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayda fenalaşan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun bazı yerlerinden yara alan bekçi ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olaya ilişkin savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

(Hasan Ay - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırıkkale Çavuş Silah Asker Güncel Haberler

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