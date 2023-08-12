Asker Eğlencesinde Havai Fişek Patlaması

ATAŞEHİR'de asker eğlencesi sırasında devrilen havai fişeklerin patlamasıyla eğlenceye katılanlar kaçmaya başladı. Ümraniye'de ise asker eğlencesi yapan bir grup tüneli kapattı.

ATAŞEHİR'de asker eğlencesi sırasında devrilen havai fişeklerin patlamasıyla eğlenceye katılanlar kaçmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ümraniye'de ise asker eğlencesi yapan bir grup tüneli kapattı.

Ataşehir Yeni Sahra'da asker eğlencesi sırasında kullanılacak havai fişek bataryası yanlışlıkla devrildi. Havai fişeklerin patlamasıyla birlikte eğlenceye katılanlar sokakta koşarak kaçmaya başladı. Bir kişi, o anları gülerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gece saatlerinde asker eğlencesi yapan başka bir grup ise Ümraniye Dudullu'daki Necip Fazıl tünelini trafiğe kapattı.