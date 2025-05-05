Aşkale'de Nadir Görülen Su Samuru Görüntülendi
Erzurum'un Aşkale ilçesinde nesli tehlike altında olan su samuru, Karasu nehrinde balık avlarken görüntülendi. Vatandaş tarafından kaydedilen anlar, su samurunun hareketleriyle dikkat çekti.
Aşkale'de su samuru görüntülendi
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan su samuru görüldü.
Zaman zaman doğal yaşam alanlarında görüntülenen su samurları, Aşkale'nin Karasu nehrinde balık avlarken görüntülendi. Bölgede nadir görülen su samurunu gören bir vatandaş, hemen cep telefonuyla samurunu hareket halindeki görüntülerini kayda aldı. Kaydedilen görüntülerde, su samurunun gölete dalıp kıyıya çıktığı anlar görülüyor.
Aşkale'nin eski Küçük Geçit köyü mevkii HES barajında görüntülenen su samurunun rahat hareketleri dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ - Güncel