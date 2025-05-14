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Aşkale'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Erzurum'un Aşkale ilçesi, kar yağışı ile uyandı. Yüksek kesimlerde 15 cm, dağlarda ise 30 cm'yi geçen kar kalınlığı çiftçilerin ekin ekmesini engelledi.

Aşkale'de kar sürprizi

Güne kar yağışı ile uyandılar

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde güne kar yağışı ile başlandı.

Aşkale'nin Turaç köyü başta olmak üzere yüksek kesimlerde bulunan köylerinin bir çoğunda kar yağışı etkili oldu.

Dün gece 23.00 civarlarında başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarına kadar etkili şekilde yağdı.

Tarlasının ekinini ekmek için hazırlanan çevredeki vatandaşlar yağan kar ile birlikte ekinlerini ekemediler.

Köylerdeki kar kalınlığı 15 cm ile ölçülürken, arazi ve dağlardaki kar yüksekliği 30cm'yi geçtiği bilgisine ulaşıldı. Bu sebepten dolayı köylerdeki hayvanlar meraya otlatmaya gidemedi.

Öte yandan Kap dağı geçidinde de iki gündür etkili kar yağışı olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ - Güncel
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