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Aşkale'de kar yağışı etkili oldu, meteoroloji çığ tehlikesi konusunda uyardı

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Aşkale'de kar yağışı etkili oldu, meteoroloji çığ tehlikesi konusunda uyardı Erzurum'un Aşkale ilçesi Nisan ayında kış mevsimini yaşıyor.

Aşkale'de kar yağışı etkili oldu, meteoroloji çığ tehlikesi konusunda uyardı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesi Nisan ayında kış mevsimini yaşıyor.

Sahur vaktinde başlayan yoğun kar yağışı ilçe merkezinde etkili oldu. Kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaştığı ilçede uzun bir zamanın ardından beyaza büründü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak diğer yerlerin karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği; sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Rüzgar'ın kuzey batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aşkale Güncel Haberler

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