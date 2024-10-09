Aşkale'de Kaçak Sigara Operasyonu: 701 Paket Ele Geçirildi
Erzurum'un Aşkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 bin 340 dolu 14 bin 740 makaron ve 701 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde 8 bin 340'ı dolu 14 bin 740 makaron ile 701 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda ilçede düzenledikleri operasyonda, 8 bin 340'dolu 14 bin 740 makaron ile 701 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Operasyonda Ü.E. ve A.E'ye adli işlem yapıldı.