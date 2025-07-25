Aşkale'de Düzensiz Göçmen Taşıyan İki Kişi Tutuklandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 22 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin 22 Temmuz'da Aşkale'de bir tırda yakaladıkları 22 düzensiz göçmeni taşıyan sürücü O.K. (67) ile yanındaki S.G'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

O.K. ile S.G. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca yabancı uyrukluların ülkeye İran sınırından girdiği, İranlı göçmen kaçakçılarına 2 milyon 700 bin lira ödediği, tutuklananlara da bir miktar para verecekleri, tırla Ankara, İzmir ve İstanbul'a gitmeyi planladıkları öğrenildi.

Köşk Mahallesi yakınlarında 22 Temmuz'da bir tıra çok sayıda düzensiz göçmenin bindirildiği ihbarı üzerine ekipler çalışma başlatmış ve tırı Aşkale ilçesinde durdurmuştu.

Tırın dorsesinde 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğu belirlenmiş, sürücü O.K. ile yanındaki S.G. gözaltına alınmıştı.