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Aşkale'de Bir Günde Dört Mevsim Yaşandı

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde sabah başlayan yağmur, öğle saatlerinde güneşin açmasıyla yerini kar yağışına bıraktı. İlçede bir günde bahar, yaz, kış ve sonbahar bir arada yaşandı.

Aşkale'de bir günde 4 mevsim

ERZURUM - Ülke genelinde başlayan bahar havası ile birlikte bir çok bölgede ağaçlar çiçek açarken Aşkale'de bir günde 4 mevsim bir arada yaşandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesi sabah erken saatlerinde baharın müjdecisi yağmur ile başlarken öğle saatlerinde açan güneş ilçe halkında memnuniyeti getirdi. Öğleden sonra ise tam tersi bir durum söz konusu oldu.

İnceden başlayan kar yağışı dakikalar geçtikçe şiddetini artırarak her tarafı beyaza burüdü. Yaklaşık 1 saate yakın devam kar yağışı yüksek kesimlerde daha çok etkili oldu. Akşama doğru kesen kar yağışı sonrası esen ılık rüzgar ilçe merkezindeki karları eritti.

Özellikle bölgenin önemli geçitleri arasında yer alan Tepebaşı ve Kopdağı geçitlerinde kar kalınlığı 30 cm ye ulaşırken Aşkale 121. Karayolları ekipleri sürücülerin, zorluk yaşamaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ - Güncel
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