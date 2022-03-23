Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı - Celal Dilsiz - Güncel
 - Güncelleme:

- Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi Erzurum'un Aşkale ilçesinde öğleden sonra saat 14.30 sularında aniden başlayan kar yağışı ve tipi bir çok köy yolunun kapanmasına yol açtı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - - Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde öğleden sonra saat 14.30 sularında aniden başlayan kar yağışı ve tipi bir çok köy yolunun kapanmasına yol açtı. İlçe genelinde etkili olan tipi hayatı durma noktasına getirdi.

Aşkale, Yeniköy, Çiftlik, Hatuncuk köyleri ile birlikte yaklaşık 30 köy grup yolunun bir çok noktası da kar ve tipi yüzünden kapandı.

Kaban Dağı mevkiinde tipiye yakalanan araç ve vatandaşlar Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış'ın talimatı ile olay yerine Karla mücadele ekipleri gelerek kar temizleme işlemleri gerçekleştirip yolda kalan sürücüleri zor durumdan kurtardı.

Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi

Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi

Aşkale'de aniden bastıran tipi geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Güncel

Hisarcık, Erzurum, Aşkale, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title