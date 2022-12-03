Aşkale'de aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi
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Aşkale'de aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaban domuzu sürüsü Kıbrıs Mahallesi tarafından ilçeye girerek yiyecek aradığı anlar kameralara yansıdı.
Aşkale'de aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaban domuzu sürüsü Kıbrıs Mahallesi tarafından ilçeye girerek yiyecek aradığı anlar kameralara yansıdı.
Aç kalan domuz sürüsünün ilçe merkezine gelerek mahalle aralarında yiyecek aradığı görüntülenirken domuzların saldırma ihtimalini düşünmeyen bir vatandaş ise elindeki cep telefonu kamerasıyla yemek arayan domuzları yakından çekmeye çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel