Aşkale'de aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi Güncel Haberler Aşkale'de aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaban domuzu sürüsü Kıbrıs Mahallesi tarafından ilçeye girerek yiyecek aradığı anlar kameralara yansıdı. Aşkale'de aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaban domuzu sürüsü Kıbrıs Mahallesi tarafından ilçeye girerek yiyecek aradığı anlar kameralara yansıdı. Aç kalan domuz sürüsünün ilçe merkezine gelerek mahalle aralarında yiyecek aradığı görüntülenirken domuzların saldırma ihtimalini düşünmeyen bir vatandaş ise elindeki cep telefonu kamerasıyla yemek arayan domuzları yakından çekmeye çalıştı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Erzurum Kıbrıs Aşkale Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aşkale'de aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.