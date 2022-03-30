Aşkabat'ta "Türkmenistan'ın Gazı ve Petrolü" konulu yatırım forumu düzenlendi

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, " Türkmenistan'ın Gazı ve Petrolü" (OGT-2022) konulu uluslararası yatırım forumu gerçekleştirildi.

Forumda, Türkmenistan'ın petrol ve gaz sektörünün hızlı gelişimi, çeşitlendirilmesi, modernizasyonu gibi konular masaya yatırıldı.

Enerji şirketlerinden 90'a yakın temsilcinin katıldığı foruma, CNPC, SOCAR, Dragon Oil, TAPI, Mitro International, Westport Trading Europe Limited, Haldor Topsoe, NAPECO ve Yug-Neftegaz gibi enerji şirketlerinin temsilcileri de çevrim içi katıldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, foruma gönderdiği mesajda, uluslararası yatırım forumunun, ülkenin enerji alanındaki uzmanları ile yabancı ülke iş birlikçileri arasında tecrübe paylaşımına ve gelecekte geniş çaplı iş birliğinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkmenistan'ın güneyindeki "Galkınış" gaz sahasında 27,4 trilyon metreküp doğal rezervinin bulunduğu belirtildi.

Uzmanlar, Türkmenistan'ın petrol ve doğal gazını dünya pazarına ihracat potansiyelinin genişletilmesinin ve yabancı yatırımcıyı çekmenin önemine dikkat çekti.