Aşk vaadiyle 1,5 milyon lira dolandıran firari hükümlü yakalandı

Aydın'da, 65 yaşındaki bir kişiyi aşk vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan 22 yaşındaki Dilara A., yakalanarak tutuklandı. Dolandırıcılık suçlamasıyla 3 yıl 7 ay hapis cezası alan Dilara A., banka bilgilerini ele geçirerek 1,5 milyon lirayı kendi hesabına aktarmıştı.

AYDIN'da, 65 yaşındaki bir kişiyi aşk vaadiyle 1,5 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Dilara A. (22) yakalanıp, tutuklandı.

Kentte yaşayan Dilara A., iddiaya göre aşk vaadiyle güven sağladığı kişinin kimlik bilgisi ve şifrelerini ele geçirdi. Dilara A. ardından cep telefonundan o kişiye ait banka hesabındaki 1,5 milyon lirayı telefon bankacılığı aracılığıyla kendi hesabına aktararak, dolandırdı. Şikayet üzerine Dilara A. hakkında dava açıldı. Dilara A.'ya bilişim suçları kapsamında 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aranan Dilara A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Dilara A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

