ASİYE'NİN KATİLİNİN YAKANDIĞI EV; SİLAH BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENLER'de Asiye Atalay'ı öldürdükten sonra kaçan saldırgan Ümit Karakoyun Arnavutköy'de bir eve saklandı.
Dün gece saatlerinde Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ı katleden Ümit Karakoyun, olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve saklandı. Karakoyun'un saklandığı eve baskın yapan polis ekipleri Karakoyun'u gözaltına aldı. Olayı anlatan ev sahibi Ç.E., Ümit Karakoyun ile beraber başka kişilerin de geldiğini söyledi. Ümit Karakoyun'un olayda kullandığı silah, evde bir koltuğun arasına saklanmış şekilde bulundu.
- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel