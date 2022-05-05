ASİYE'NİN ANNESİ KONUŞTU:  5 YILDIR KIZIMA TAKINTISI VARDI

Esenler'de Ümit K. tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın cenazesi ilk olarak Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi, helallik alındı. Yakınları ayakta durmakta zorlandı. Helallik alındıktan sonra Asiye Nur Atalay'ın telli duvaklı tabutu Cabir Bin Abdullah Camii avlusuna götürüldü.

"ORTAOKULDAN BERİ KIZIMA TAKINTILIYDI"

"HEPİMİZİN EVLADI VAR. YETER"

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-Neriman Ekşioğlu ile röportaj

Demirören Haber Ajansı / Güncel