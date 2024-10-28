Üye Girişi
Haberler

Asırlık çınar Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik ediyor

Asırlık çınar Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik ediyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de yaşayan 112 yaşındaki Güllü Doğan, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etmekten mutluluk duyuyor.

Gümüşhane'de yaşayan 112 yaşındaki Güllü Doğan, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etmekten mutluluk duyuyor.

İl merkezine bağlı Yukarıalıçlı köyünde 18 Mayıs 1912 tarihinde doğan, İnönü Mahallesi'ndeki 66 yaşındaki oğlu Hamit Doğan ile yaşayan Doğan'ın, 12 çocuğu ve 30 torunu bulunuyor.

Vefat eden eşi Çanakkale gazisi olan Güllü Doğan, AA muhabirine, Cumhuriyet'in ilan edildiğini köye gelen kişilerden öğrendiklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Doğan, geçmişte yoksullukla büyüdüklerine işaret ederek, "Çocuklarımız çoktu. Şu an ki gibi bolluk yoktu. Az yerdik, elbise yoktu. Onun kurulduğunu başkalarından öğrendik." ifadesini kullandı.

Doğan, yaşanılanları sonradan öğrendiklerini dile getirerek, "Biz bir şey bilmiyorduk. Haberimiz yoktu, gelip anlatıyorlardı. Allah kuranlardan razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel

Yerel Haberler Güncel Yaşam Güllü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Neredeyse aynı! A Parti'nin logosu, Necmettin Erbakan'ın MSP'sini akıllara getirdi

A Parti'nin logosu, Erbakan'ın partisini akıllara getirdi

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kargocu, kendine daha beterini yaptı

Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kargocu, kendine daha beterini yaptı
Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş) Galatasaray Tottenham maçı ne zaman? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ekim Çubuk, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Ekim Karatay, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı, Umreye mi gitti, ne zaman dönecek? Ballon d'Or'u Rodri mi kazandı? Kızılay Haftası ne zaman? Vatan Caddesi kapalı mı 29 Ekim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.