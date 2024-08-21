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Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü, 9 kişi yaralandı

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacından kopan dallar, kahvehanede oturanların üzerine düştü. Olayda 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, asırlık çınar ağacından kopan dallar, kahvehanede oturanların üzerine düştü. Olayda 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kemalpaşa ilçesinde saat 21.00 sıralarında eski çarşı olarak bilinen meydanda yer alan 121 yaşındaki çınar ağacının dalları koptu. Meydana gelen olayda, çınar ağacının altındaki kahvehanede oturan 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. 2 ağır yaralı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 7 hafif yaralı ise Kemalpaşa Devler Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, asırlık çınardan kopan dallar ise belediye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası olay yerinden kaldırıldı.

BAKANLIK TARAFINDAN ANIT AĞAÇ BELİRLENMİŞ

Öte yandan, 2'si ağır 9 kişinin yaralanmasına neden olan ağacın, 'Doğu Çınarı' türü olduğu ve 121 yaşında olduğu öğrenildi. Kemalpaşa ilçesinde yer alan asırlık çınar ağacının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca anıt ağaç olarak belirlendiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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